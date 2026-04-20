Konaté diz estar "próximo" de renovar contrato com Liverpool

O zagueiro francês Ibrahima Konaté revelou estar "próximo de um acordo" para renovar seu contrato com o Liverpool, que estava previsto para expirar ao final desta temporada.

"Estamos em conversas com o clube há muito tempo e estamos próximos de um acordo", afirmou o jogador de 26 anos no domingo (19), após a vitória dos 'Reds' por 2 a 1 sobre o Everton, pela Premier League, no Dérbi do Merseyside.

Contratado em 2021, o zagueiro da seleção francesa, que soma 27 convocações, deve assinar por mais cinco temporadas com o Liverpool.

"Acho que todos queriam que isso continuasse pelo maior tempo possível, e estamos no caminho certo. Há uma chance muito grande de que eu esteja aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis", explicou.

Atual campeão inglês, o Liverpool atravessa uma temporada difícil, marcada pela morte num acidente de seu atacante português, Diogo Jota, antes do início do campeonato inglês, assim como por resultados em campo que ficaram aquém das expectativas.

As derrotas para o Manchester City na Copa da Inglaterra e para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões acabaram com todas as esperanças de conquistar um título.

O objetivo dos 'Reds' agora é garantir uma vaga de classificação para a próxima edição da Champions.

O Liverpool ocupa atualmente a quinta colocação na liga, a última que classifica diretamente para o maior torneio de clubes da Europa, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, a cinco rodadas do fim.