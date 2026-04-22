Kayke tem lesão no joelho confirmada e Diniz perde sua aposta nesta chegada ao Corinthians

Titular e grande aposta de Fernando Diniz nesta recente troca de comando no Corinthians, o atacante Kayke teve lesão no joelho esquerdo confirmada nesta quarta-feira e se torna o grande desfalque do treinador por tempo indeterminado. Ainda não foi confirmada a necessidade de cirurgia.

"Após a realização de exames de imagem nesta quarta-feira (22), foi confirmada a lesão do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo do atacante Kayke. O jogador encontra-se sob acompanhamento do departamento médico do Corinthians, que já iniciou os protocolos necessários para definição do tratamento e planejamento de sua recuperação", informou o clube.

O atacante iniciou as cinco partidas sob a direção de Diniz, sendo a grande surpresa com a ausência de Memphis Depay. O técnico tinha outras opções, como Vitinho, Kaio César, Dieguinho e Lingard, mas resolveu investir no jovem que vinha encostado com Dorival Júnior.

O problema clínico ocorreu ainda na primeira etapa na visita ao Barra, pela quinta fase da Copa do Brasil, com triunfo por 1 a 0. Diniz optou por Vitinho em seu lugar pois Lingard começou o jogo a seu lado. Ambos disputam a vaga para ser parceiro de Yuri Alberto diante do Vasco, domingo, pelo Brasileirão.