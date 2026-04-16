Kane elogia "momento mágico" de Luis Díaz após vitória sobre Real Madrid

O inglês Harry Kane elogiou o "momento mágico" do atacante colombiano Luis Díaz, que, com um belo gol a apenas um minuto do fim do tempo regulamentar, encaminhou a classificação na partida desta quarta-feira (15), na qual o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid e garantiu uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões.

Após vencer por 2 a 1 no jogo de ida, na capital espanhola, o Bayern se viu em desvantagem no placar em três ocasiões diferentes durante o primeiro tempo do jogo de volta diante do time 'merengue', que se mostrou sólido e lutou até o fim, como costuma fazer nas competições europeias.

O confronto estava empatado (4 a 4) no placar agregado quando 'Lucho' Díaz marcou, aos 89 minutos, empatando o jogo de volta e colocando o Bayern com um pé na semifinal, antes de Michael Olise marcar o gol da vitória para fazer 4 a 3 já nos acréscimos.

"Às vezes tudo o que é preciso é um único momento, um momento mágico, uma finalização incrível ou um passe incrível. Neste caso, foram necessárias duas grandes finalizações de Lucho (Díaz) e Michael (Olise) para fechar a partida, e é exatamente disso que trata a Liga dos Campeões", comentou Kane.

Sobre a tensão dos minutos finais, o capitão da seleção inglesa destacou a persistência de sua equipe em se manter na partida, apesar dos gols 'merengues'.

"Nos mantivemos no jogo, mantivemos a paciência, especialmente no segundo tempo. Sabíamos que, com o passar do tempo, ficaríamos mais fortes. Fisicamente, temos sido muito fortes nos últimos 10 a 15 minutos nesta temporada, e foi exatamente isso que aconteceu hoje", destacou.

O gol de Kane no primeiro tempo o tornou o primeiro jogador inglês em uma das cinco principais ligas da Europa a marcar 50 gols em todas as competições em uma única temporada desde 1930-31.

"É uma recompensa pelo tremendo esforço que fizemos. Não apenas eu, mas toda a equipe", disse o jogador conhecido como 'Hurricane' à TNT.

Na próxima fase, o Bayern vai enfrentar o atual campeão Paris Saint-Germain, que eliminou o Liverpool na terça-feira. Atlético de Madrid e Arsenal disputarão a outra semifinal.