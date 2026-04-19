Kane, Díaz, Olise, Karl, Neuer... Os protagonistas do título do Bayern

No 35º título da Bundesliga do Bayern de Munique, garantido antecipadamente neste domingo (19), após uma vitória por 4 a 2 sobre o Stuttgart, destacaram-se o trio de ataque (Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise), o sempre impecável Manuel Neuer sob as traves e a ascensão de Lennart Karl, a revelação do campeonato alemão.

. Kane, o 'serial-killer'

Embora o capitão inglês já tenha se destacado em sua temporada de estreia na Alemanha - marcando 41 gols em 51 partidas em todas as competições -, ele superou esses números neste ciclo, liderando o ataque de um Bayern que quebrou o recorde de gols na Bundesliga (atingindo a marca de 109 gols no momento em que restam ainda quatro rodadas).

Nas 43 partidas que disputou nesta temporada, Kane marcou 51 gols e sonha em encerrar a campanha conquistando a tríplice coroa com o Bayern.

Após eliminar o Real Madrid nas quartas de final, o clube bávaro segue na disputa pelo título da Champions League e na próxima semana, enfrentará o Leverkusen nas semifinais da Copa da Alemanha.

Ao longo de toda a temporada, Kane atuou como o líder de um ataque devastador, acompanhado nas pontas por Luis Díaz e Michael Olise, e como uma peça-chave em uma máquina vencedora que permitiu ao Bayern desbancar o Real Madrid do topo do ranking da Uefa (que leva em consideração todos os resultados em competições europeias ao longo dos últimos dez anos).

Se o objetivo principal que levou Kane a deixar sua Inglaterra natal era a busca por títulos, ele não poderia ter escolhido um destino melhor do que Munique.

. Luis Díaz, destinado ao sucesso

A passagem do colombiano pelo futebol europeu parece destinada ao sucesso, e Luis Díaz agora detém títulos em três das seis principais ligas da Europa.

Além dos dois campeonatos portugueses conquistados pelo Porto (2020 e 2022) e do título da Premier League pelo Liverpool na temporada passada (2025), ele agora conquista a Bundesliga, numa campanha na qual desempenhou um papel de destaque.

Em 43 partidas disputadas pelo time bávaro, o atacante colombiano de 29 anos marcou 24 gols e deu cerca de vinte assistências. Além disso, se mostrou decisivo no confronto das quartas de final contra o Real Madrid, marcando gols nos dois jogos.

Esses números são muito superiores aos que 'Lucho' registrou no Porto (41 gols em 125 partidas) e no Liverpool (41 em 148 atuações).

Luis Díaz goza da confiança absoluta de seu técnico, Vincent Kompany, e o colombiano tem retribuído essa confiança com a sua melhor temporada na Europa até o momento.

"Além do excelente desempenho em termos de números, Lucho nos entrega muito mais. Ele tem a capacidade de criar em meio ao caos e está sempre batalhando, faminto [por sucesso], e isso é excelente para a equipe", destacou recentemente o técnico belga.

. Olise, a confirmação

Do trio de ataque do Bayern, o atacante francês é o que menos marcou gols (18 nesta temporada, em 44 partidas). No entanto, é ele quem mais distribui assistências aos companheiros (29), o que o torna o complemento perfeito.

Enquanto na temporada passada, logo após ser contratado junto ao Crystal Palace, ele despontou como um dos melhores meias-atacantes do continente, a atual serviu como a temporada de confirmação para o ponta de 24 anos, que nunca atuou na França.

Filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, e criado em Londres antes de se transferir para a Bundesliga, Olise conquistou seu lugar ao lado dos astros Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé no ataque dos 'Bleus' para a Copa do Mundo de 2026.

Sua habilidade no um contra um e sua velocidade vertiginosa fazem de Olise um pesadelo para qualquer defensor, como mostrou recentemente contra o Real Madrid, especialmente na partida de ida, no Bernabéu.

. A segunda juventude de Neuer

Nem a sua idade (40 anos), nem os problemas físicos que enfrentou nas últimas temporadas foram capazes de tirar Manuel Neuer do gol do Bayern, onde, aliás, ele parece estar vivendo uma segunda juventude nesta temporada, como mostrou no Bernabéu.

Neuer ficou mais uma vez um mês afastado das competições (entre fevereiro e março) devido a uma lesão muscular mas retornou para ser decisivo mais uma vez.

Este é o 13º título da Bundesliga para um dos maiores goleiros da história. E apesar de ter se aposentado da seleção alemã, muitos pedem o seu retorno para defender o gol da 'Mannschaft' na próxima Copa do Mundo.

. Karl, a novidade

O clube bávaro sempre se caracterizou por dar oportunidades a jovens jogadores. Durante a ausência de quase um ano de Jamal Musiala, que fraturou a fíbula durante a Copa do Mundo de Clubes, foi Lennart Karl quem surgiu.

Antes mesmo de completar 18 anos (chegou a essa idade em fevereiro), o jovem meio-campista foi um dos que mais se destacaram na equipe, particularmente no início da temporada, até que uma lesão muscular o afastou dos gramados e o manteve fora dos holofotes durante esta reta final.

Além de Karl, o Bayern parece ter seu futuro assegurado com Jonas Urbig (que assumiu a posição enquanto Neuer estava lesionado) e o meio-campista Tom Bischof, ambos também desempenharam um papel de destaque na conquista do título pelos bávaros.