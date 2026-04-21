Juventus vira sobre Votuporanguense e abre vantagem na semifinal da A-2 do Paulista

O Juventus saiu atrás, mas reagiu e venceu o Votuporanguense por 2 a 1, nesta terça-feira, na Rua Javari, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2. Marcus Nunes abriu o placar para os visitantes, enquanto Elkin Muñoz e Romário garantiram a virada do Moleque Travesso.
Com o resultado, o time da Mooca joga pelo empate no duelo de volta para avançar à decisão. A partida será na próxima terça-feira (28), às 20h, no Estádio Plínio Marin. O Votuporanguense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal; vitória simples leva a disputa para os pênaltis.
O Juventus começou melhor e levou perigo logo nos primeiros minutos, principalmente com Elkin Muñoz, que assustou em cobrança de falta e, depois, acertou a trave após erro na saída de bola adversária. Aos poucos, porém, o Votuporanguense equilibrou as ações e passou a controlar mais a posse, fechando o primeiro tempo com maior presença ofensiva, mas sem alterar o placar.
Na volta do intervalo, o time visitante foi mais eficiente e abriu o marcador logo no primeiro minuto. Após defesa de Passarelli, Marcus Nunes aproveitou o rebote para colocar o Votuporanguense em vantagem. A resposta do Juventus veio pouco depois, facilitada pela expulsão de Kauã, que parou um ataque e deixou os visitantes com um a menos.
Com superioridade numérica, o Juventus pressionou e chegou ao empate aos 13 minutos, em cobrança de falta de Elkin Muñoz. A virada saiu aos 34, quando Thomás Kayck cruzou pela direita e encontrou Romário livre para finalizar e definir o resultado.
Nos minutos finais, o time da casa administrou a vantagem e levou o triunfo que o deixa mais perto da vaga na final da Série A-2.