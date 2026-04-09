Juventus faz sondagem ao Liverpool para contar com Alisson, diz jornal italiano

O goleiro Alisson está no radar da Juventus e pode trocar a Inglaterra pela Itália. Cotado para substituir Di Gregorio, o brasileiro é uma das prioridades do clube de Turim já visando a próxima temporada.

De acordo com informações do jornal Gazzeta Dello Sport, a diretoria alvinegra já teria iniciado uma série de conversações com os dirigentes do Liverpool para viabilizar a transferência.

A publicação destacou em sua edição desta quinta-feira que o jogador brasileiro "está aberto à proposta da Juventus" e ele viria para assinar "um contrato de três anos".

Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool e conta com títulos de expressão pelo clube da camisa vermelha. Entre as conquistas mais relevantes estão uma Premier League e uma Liga dos Campeões.

Como Di Gregorio tem saída quase certa da Juventus, as negociações devem avançar nas próximas semanas. Assim, Alisson, que já defendeu a Roma por duas temporadas pode marcar o seu retorno à Itália.