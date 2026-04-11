Juventus derrota Atalanta e dorme na zona de classificação da Champions League

A Juventus conseguiu neste sábado um importante resultado em sua caminhada por uma vaga na próxima Champions League. O time de Turim venceu a Atalanta por 1 a 0 na New Balance Arena, em Bergamo, e ampliou sua sequência invicta para seis jogos no Campeonato Italiano. A Juventus chegou aos 60 pontos e está momentaneamente na quarta posição. A Atalanta é a sétima colocada, com 53.

A Atalanta, que vinha de uma invencibilidade de quatro partidas e duas vitórias seguidas, começou bem o jogo e quase marcou duas vezes nos primeiros 10 minutos, com Zalewski e Scalvini, que acertou uma cabeçada na trave. Após o início animador, os mandantes não conseguiram manter o ímpeto.

Logo no início do segundo tempo, Jeremie Boga marcou o único gol do jogo. A defesa da Atalanta não conseguiu afastar a bola após cruzamento na área. O atacante da Costa do Marfim conseguiu encobrir o goleiro Carnesecchi e marcou.

A melhor chance da Atalanta empatar aconteceu aos 15, quando o goleiro Di Gregorio fez uma grande defesa em finalização de Djimsiti. O time de Bergamo encerrou a partida com 22 finalizações contra 7 do rival, mas a equipe do técnico Raffaele Paladino pagou pelas chances desperdiçadas.