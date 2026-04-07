Justiça determina administradora para conduzir recuperação judicial do Monsoon

Monsoon disputou o Gauchão nos dois últimos anos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Justiça do Rio Grande do Sul nomeou a administradora responsável por conduzir a recuperação judicial do Monsoon. O clube teve o pedido aceito recentemente e justificou ser a única forma de enfrentar as dívidas milionárias que possui.

A Estevez Guarda Administração Judicial irá conduzir a recuperação judicial do clube de Capão da Canoa. A empresa terá de acompanhar o processo, fiscalizar as atividades do Monsoon e garantir a transparência na relação com credores.

Ao aceitar o pedido do Monsoon, a Justiça suspendeu por 180 dias qualquer ação e execução contra o clube. Na mesma linha, a direção da equipe tem 60 dias para apresentar um plano para essa recuperação.

O passivo declarado é de pouco mais de R$ 1 milhão. Existe uma parcela na casa de R$ 920 mil, sendo majoritariamente trabalhista. Há também a parte quirografária, cerca de R$ 85,5 mil.

Em dezembro do ano passado, o Monsoon acumulava dívida estimada em R$ 6,9 milhões. Atletas, integrantes de comissões técnicas e ex-funcionários relataram atraso em salários, premiações e direitos trabalhistas. Também foi constatada a ausência de depósitos do FGTS.

Existem pelo menos 25 processos contra o time no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), sendo a maioria registrado em 2025. No ano passado, o Monsoon já figurava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) por conta de ações com decisões definitivas ou acordos não quitados.