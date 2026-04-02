Justiça aceita pedido de recuperação judicial de clube gaúcho 

Arena Cruzeiro foi tirada de leilão. Lauro Alves / Agencia RBS

O Cruzeiro-RS deu um passo importante na sua reestruturação. Na quarta (1°), a Justiça aceitou o pedido do processo de recuperação judicial feito pelo clube. A decisão foi assinada pelo Juiz Max Akira Senda de Brito, da Vara Regional Empresarial de Comarca de Porto Alegre.

Com atuação da LBP Advocacia e da diretoria do time, foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra o Cruzeiro pelo prazo de 180 dias. Ficou garantida pelo magistrado a proteção necessária para a reestruturação.

As dívidas do clube superam R$ 9 milhões. Em janeiro deste ano, outra decisão suspendeu o leilão do principal ativo da equipe, a Arena Cruzeiro, complexo avaliado em mais de R$ 37 milhões, localizado em Cachoeirinha, sede atual do time.

"O deferimento do processamento da recuperação judicial não representa atestado definitivo de soerguimento, mas sim a concessão de oportunidade para que a devedora, sob a supervisão do Judiciário e em negociação com a assembleia de credores, apresente e execute um plano viável de reorganização", afirmou o Juiz no despacho.

Geração de novas receitas

O magistrado entendeu que o Cruzeiro demonstrou condições mínimas de reverter o cenário e gerar novas receitas com base na marca de "forte apelo" e na "base de torcedores engajada".

— A Recuperação Judicial é o instrumento que confere ao Cruzeiro o fôlego necessário para honrar seus compromissos de forma organizada, preservando sua história e sua função social enquanto se moderniza administrativamente — disse Marlise Lamaison Soares, uma das advogadas responsáveis pela defesa do Cruzeiro.

Próximos passos

O deferimento do processo dá ao clube a chance de reestruturar as dívidas e focar no desenvolvimento esportivo e institucional. É desta forma que o clube planeja criar uma base sólida para futuros investimentos.