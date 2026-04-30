Judocas do Grêmio Náutico União conquistam cinco medalhas no Pan Júnior

O Brasil subiu 14 vezes ao pódio durante o Campeonato Pan-Americano Júnior de Judô, disputado em Guayaquil, no Equador. O país conquistou seis medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.
As finais foram realizadas na noite de quarta-feira (29). Das 14 medalhas da seleção brasileira, cinco foram de judocas do Grêmio Náutico União.
Os unionistas medalhados foram Silas Costa, ouro no peso meio-médio; João Pedro Canello, ouro no médio; Sarah Mendes, prata no ligeiro; Cauã Schramm, bronze no meio-leve; e Matheus Silva, bronze no meio-pesado.
Campeões
Silas Costa precisou de três lutas para garantir o lugar mais alto do pódio na categoria até 81kg. Na estreia venceu o estadunidense Octavio de Oliveira, por waza-ari, e se classificou para a semifinal, em que bateu Daniel Shulgin, dos Estados Unidos, com um yuko no golden score.
A medalha de ouro veio com outro yuko, no golden score, desta vez diante do canadense Artem Neylov.
João Pedro Canello teve a mesma trajetória no peso até 90kg. Em sua primeira disputa conseguiu um ippon sobre o argentino Tomás Quinteros e avançou para a semifinal.
Com dois waza-ari, Canello venceu o costa-riquenho Mathias Estrada e chegou à decisão, quando um novo ippon sobre o canadense Matthew Molchanov garantiu o título.
Sarah Mendes perde ouro nas punições
Na disputa feminina até 48kg, Sarah Mendes conseguiu um ippon em 46 segundos para eliminar a estadunidense Iya Sadanchikova e outro em 75 segundos para superar a chilena Maria Valencia e chegar à disputa do ouro.
Já na luta final, Sarah liderou com um waza-ari, contra a equatoriana Laura Vásquez, mas acabou sofrendo três penalizações, a última delas a sete segundos do final, e teve que se contentar com a prata.
Bronzes
Cauã Schramm teve mais trabalho para subir no pódio dos 66kg. Ele venceu o argentino Tobias Vidal, nas punições, já dentro do golden score, e o dominicano Adrian Lapaix, com um waza-ari, para chegar à semifinal.
Na busca por um lugar na decisão, Cauã sofreu um yuko e perdeu para o canadense Vincent Roberge-Poitras. Ele foi, assim, para a disputa do bronze, quando anotou dois yukos e superou o colombiano Jhordan Vanegas.
E na categoria até 100kg, Matheus Silva perdeu para o estadunidense Caedmon Haddad, por dois yukos a um, e foi para a repescagem, em que encarou o chileno Marko Figueroa, derrotado por ippon, para ficar com a medalha de bronze.
Confira os medalhistas do Pan-Americano Cadete de Judô
Masculino
Categoria ligeiro (até 60 kg)
- Ouro: Eduardo Sagastegui (MEX)
- Prata: Jonathan Yang (EUA)
- Bronze: Vinicius Oliveira (BRA) e Maximo Alamo (ARG)
Categoria meio-leve (até 66 kg)
- Ouro: Vincent Roberge-Poitras (CAN)
- Prata: Elaindre Barriault-Tremblay (CAN)
- Bronze: Cauã Schramm (BRA) e Adrian Lapaix (DOM)
Categoria leve (até 73 kg)
- Ouro: Lowan Le Bris (CAN)
- Prata: Jose González (EQU)
- Bronze: Fahd Fithane (CAN) e Alfredo Valdivieso (EQU)
Categoria meio-médio (até 81 kg)
- Ouro: Silas Costa (BRA)
- Prata: Artem Neyolov (CAN)
- Bronze: Alem Yuma (ARG) e Daniel Shulgin (EUA)
Categoria médio (até 90 kg)
- Ouro: João Pedro Canello (BRA)
- Prata: Matthew Molchanov (CAN)
- Bronze: Nicholas Zadvinskiy (EUA) Jhon Caicedo (COL)
Categoria meio-pesado (até 100 kg)
- Ouro: Daniel Liubimovski (EUA)
- Prata: Yehor Paladii (CAN)
- Bronze: Matheus Silva (BRA) e Caedmon Haddad (EUA)
Categoria pesado (+100 kg)
- Ouro: Patricio Urra (CHI)
- Prata: Jose Miguel Brache (DOM)
- Bronze: Luis Antônio OLiveira (BRA) e Merab Iokhmusashvili (CAN)
Feminino
Categoria ligeiro (até 49 kg)
- Ouro: Laura Vasquez (EQU)
- Prata: Sarah Mendes (BRA)
- Bronze: Maria Valencia (CHI) e Iya Sadanchikova (EUA)
Categoria meio-leve (até 52 kg)
- Ouro: Rafaela Cavalcanti (BRA)
- Prata: Renata Vasquez (EQU)
- Bronze: Nicole Marques (BRA) e Rima Bourihane (CAN)
Categoria leve (até 57 kg)
- Ouro: Hilary Lam (PER)
- Prata: Larissa Menezes (BRA)
- Bronze: Frida Maya (MEX) e Hayden Thibeault (CAN)
Categoria meio-médio (até 63 kg)
- Ouro: Manuela Maia (BRA)
- Prata: Carla Van Zyl (CAN)
- Bronze: Emily Jaspe (EUA) e Ingrid Choco (COL)
Categoria médio (até 70 kg)
- Ouro: Heydi Santillana (COL
- Prata: Clarisse Vallim (BRA)
- Bronze: Charlie Thibault (CAN) e Chloe Williams (EUA)
Categoria meio-pesado (até 78 kg)
- Ouro: Dandara Camillo (BRA)
- Prata: Odeth Casierra (EQU)
- Bronze: Emiliya Aliyeva (CAN)
Categoria pesado (+78 kg)
- Ouro: Ana Soares (BRA)
- Prata: Frederique Lavigne (CAN)
- Bronze: Olivia Wisniowski (CAN) e Rhadi Ferguson (EUA)