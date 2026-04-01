Judocas de clubes gaúchos avançam em seis finais na Seletiva Nacional de Judô; assista ao vivo

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A Seletiva Nacional de Judô teve uma primeira etapa muito disputada, com lutas equilibradas, na manhã desta quarta-feira (1º), no Ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo. E o Rio Grande do Sul garantiu presença em seis finais das 14 categorias, com destaque para o confronto entre Guilherme Schmidt e Rafael Macedo, ambos da Sogipa, que definirão a vaga na categoria médio (-90kg).

Guilherme Schmidt (E) venceu JEsse Barbosa (D) em confronto de judocas da Sogipa. Anderson Neves / CBJ/Divulgação

O evento que contou com um bom público, que lotou todo o setor disponível do ginásio, iniciou com três combates da categoria pesado masculino (+100kg), a que tinha o maior número de concorrentes a vaga para o Campeonato Pan-Americano.

Medalhistas olímpicos, como Rafaela Silva, Rafael Macedo, Larissa Pimenta, Guilherme Schmidt, Willian Lima e Leonardo Gonçalves tiveram que batalhar para chegar à decisão de suas categorias.

Sogipa domina peso médio

Rafael MAcedo (D) confirmou favoritismo. Anderson Neves / CBJ/Divulgação

A Sogipa terá um atleta na seleção na categoria peso médio (-90kg). A final será disputada entre Rafael Macedo, medalhista olímpico por equipes em Paris-2024, e Guilherme Schmidt, que nesse ciclo está em um novo peso, após também ser bronze por equipes na França, mas no meio-médio (-81kg).

Nas preliminares, Macedo ganhou com tranquilidade de João Segatelle, do Pinheiros, uma das revelaçoes da categoria. O judoca sogipano definiu a luta com um waza-ari.

Guilherme Schmidt fez um confronto caseiro com Jesse Barbosa. Mais experiente, ele acabou levando a melhor no golden score (tempo extra), após pontuar com um yuko.

Andrey Coelho surpreende no pesado

Andrey Coelho (E) está na final após eliminar favorito. André Silva / Agência RBS

A grande supresa foi Andrey Coelho, do Grêmio Náutico União. O judoca de apenas 20 anos desbancou favoritos e chegou à decisão do pesado masculino (+100kg).

Em sua primeira luta, Andrey venceu um clássico regional diante de Alexandre Albano, da Sogipa, que acabou derrubado por ippon.

Já na semifinal, o ateta unionista ganhou do favorito Juscelino Nascimento Filho, do Minas Tênis Clube, que acabou perdendo por waza-ari.

A disputa pela vaga na seleção será contra Lucas Lima, do Pinheiros, que eliminou André Humberto, do Minas Tênis Clube, com um ippon no golden score.

Leonardo Gonçaves vence confronto caseiro e decide vaga no meio-pesado

Leonardo (D) busca vaga no meio-pesado. Anderson Neves / CBJ/Divulgação

Outro integrante da equipe brasileira medalhista de bronze em Paris, Leonardo Gonçalves venceu um duelo caseiro com Gustavo Milano, recém contratado pela Sogipa.

Em uma luta complicada, onde Milano chegou a pontuar de waza-ari, que posteriormente foi modificado para yuko, após análise de vídeo, Gonçalves usuu de sua experiência e de sua arma, a luta de chão, para vencer por ippon.

O rival de Leonardo Gonnçalves na final será Giovani Ferreira, do Pinheiros, que passou por Wilgner Mendes, da Sogipa, em luta controversa.

Wilgner vencia a disputa com um yuko. Mas quando restava um minuto e 49 segundos para o final, ao tentar dominar o braço direito de Giovani ele cometeu uma infração, segundo avaliação dos árbitros, e acabou sendo desclassificado.

Jéssica Lima disputa vaga no leve feminino

Favorita no peso leve feminino (-57kg), Jéssica Lima garantiu vaga na decisão. A atleta da Sogipa venceu Gyovanna Andrade, do Sesi-SP, que contou com uma barulhenta torcida. Em disputa equilibrada, ela venceu por yuko.

Na decisão, a sogipana irá enfrentar Sarah Souza, do Pinheiros, que venceu a colega de clube Bianca Reis, na luta mais longa das eliminatórias. Foram 11 minutos e 53 segundos para que ela vencesse nas punições ( 3 x 2).

David Lima bate favorito no meio-médio

David Lima (E) venceu semifinal contra Luan Almeida. Anderson Neves / CBJ/Divulgação

O sogipano David Lima venceu o favorito Luan Almeida (Sesi-SP) na categoria meio-médio (-81kg). Com um waza-ari, ele garantiu vaga na decisão e agora vai enfrentar Enzo Trombini (Pinheiros), que surpreendeu o número 1 do evento, Gabriel Falcão (Instituto Reação), com ippon no golden score.

Sarah Mendes direto na final

A categoria ligeiro (-48kg) terá apenas a decisão. Sarah Mendes, do Grêmio Náutico União, vai enfrentar a favorita Clarice Ribeiro, do Minas Tênis Clube.

Henrique Gusmão cai para vice-campeão olímpico

Henrique Gusmão (E) perdeu para vice-campeão olímpico. Anderson Neves / CBJ/Divulgação

O jovem Henrique Gusmão, do Grêmio Náutico União, fez um bom confronto com o vice-campeão olímpico do meio-leve (-66kg), Willian Lima (Associação Namie), mas acabou superado por um yuko.

Matheus Nolasco perde no peso leve

A Sogipa apostava em Matheus Nolasco, na categoria leve (-73kg), mas ele acabou superado por Jeferson Santos Júnior, do Projeto olhar Fututo, de São José dos Campos, por um yuko, após tentar um ataque e sofrer o contragolpe.

Confira as finais

Masculino:

-60kg - Michel Augusto (Sesi-SP) x Diego da Cruz (Minas Tênis Clube)

-66kg - Ronald Lima (Pinheiros) x Willian Lima (Associação Namie-SP)

-73kg - Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby) x Jeferson Santos Jr (Projeto Olhar Futuro/ São José dos Campos)

-81kg - Enzo Trombini (Pinheiros) x David Lima (Sogipa)

-90kg - Rafael Macedo (Sogipa) x Guilherme Schmidt (Sogipa)

-100kg - Leonardo Gonçalves (Sogipa) x Giovani Ferreira (Pinheiros)

+100kg - Lucas Lima (Pinheiros) x Andrey Coelho (Grêmio Náutico União)

Feminino