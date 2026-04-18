Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos

O jornal espanhol AS colocou Robinho Jr. novamente no centro das atenções ao destacar as negociações para renovação de contrato com o Santos. O veículo tratou o jovem atacante como o "novo Neymar", reforçando a expectativa em torno do jogador formado nas categorias de base do clube paulista.

Segundo a reportagem, as conversas entre Santos e estafe do atleta avançaram nas últimas semanas e caminham para um desfecho positivo. O atual vínculo vai até abril do próximo ano, mas a ideia do clube é estender o contrato até dezembro de 2031.

O destaque dado pelo AS não é por acaso. Robinho Jr. vem sendo tratado internamente como uma das principais promessas recentes do Santos, carregando naturalmente o peso da comparação com Neymar e do próprio pai, que fez história no clube, principalmente após as conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004.

Em março, o jogador se envolveu em uma situação que gerou ruído interno ao não participar de um compromisso com a equipe sub-20 antes de uma partida contra o Cruzeiro.

Nos bastidores, a insatisfação do atleta estava ligada ao desejo por mais minutos e maior protagonismo dentro do projeto esportivo. Apesar do impasse, o clima foi amenizado posteriormente, permitindo a retomada do diálogo entre as partes em um cenário mais favorável.