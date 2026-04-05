Jokic leva a melhor sobre Wembanyama e decide vitória do Nuggets contra Spurs na NBA

Em um dos jogos mais equilibrados da temporada, o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs por 136 a 134, neste sábado (4), no Colorado, em duelo direto entre duas das principais forças da Conferência Oeste. A partida foi decidida nos detalhes, com melhor execução dos donos da casa nos minutos finais.
O confronto colocou frente a frente dois candidatos ao prêmio de MVP. Nikola Jokic foi o grande nome da noite, com 40 pontos, além de não cometer nenhum turnover - marca rara para um pivô em alto volume ofensivo. Do outro lado, Victor Wembanyama respondeu com 34 pontos em mais uma atuação de destaque.
O Spurs chegou a abrir vantagem no último quarto, liderando por 107 a 96, mas viu o Denver reagir na reta final e levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, a experiência de Jokic fez a diferença para garantir a vitória.
Após a partida, o sérvio elogiou o rival francês.
— Acho que na primeira vez que joguei contra ele, disse que ele iria mudar a liga. Isso é o que ainda penso. Ele tem uma chance de ser o jogador mais único que já vimos — afirmou.
Wembanyama também destacou o nível do confronto, apesar do resultado negativo.
— Foi um jogo incrível, um dos mais emocionantes. Gostaria que tivéssemos conseguido fechar. Foi um verdadeiro teste contra uma equipe que está brigando por algo grande — disse.
Com o resultado, o Denver chega à oitava vitória consecutiva e ganha força na reta final da temporada regular. Já o San Antonio vê uma sequência de 11 triunfos chegar ao fim, mas segue entre os primeiros colocados do Oeste.
As duas equipes já estão garantidas nos playoffs, que começam no próximo dia 18, e devem figurar entre os protagonistas na briga pelo título da NBA.
Ainda neste sábado, o Miami Heat derrotou o Washington Wizards por 152 a 136, com o mexicano Jaime Jaquez Jr. sendo o cestinha da partida, com 32 pontos.
Já o Detroit Pistons visitou o Philadelphia 76ers e venceu por 116 a 93, chegando a 57 triunfos e liderando a Conferência Leste com grande vantagem sobre o Boston Celtics. Tyrese Maxey foi o destaque da partida com 23 pontos.
Confira os jogos deste sábado da NBA:
Acompanhe os jogos deste domingo:
- Boston Celtics x Toronto Raptors
- Brooklyn Nets x Washington Wizards
- Chicago Bulls x Phoenix Suns
- Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies
- Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers
- Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets
- New Orleans Pelicans x Orlando Magic
- Oklahoma City Thunder x Utah Jazz
- Dallas Mevericks x Los Angeles Lakers
- Sacramento Kings x Los Angeles Clippers
- Golden State Warriors x Houston Rockets