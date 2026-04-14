Jogos da champions hoje: onde assistir aos confrontos de volta das quartas de final

É dia de decisão na Champions League. Os jogos de volta das quartas de final da competição começam a ser disputados na tarde desta terça-feira (14).
A partir das 16h, entram em campo Atlético de Madrid e Barcelona, em Madrid, e Liverpool e PSG, em Londres.
Abaixo, veja como acompanhar aos confrontos.
Jogos da Champions League hoje
Liverpool x PSG
- A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max.
- A vantagem é do PSG, que venceu os ingleses em casa por 2 x 0.
Atlético Madrid x Barcelona
- A partida será transmitida ao vivo por TNT Sports, SBT e HBO Max.
- A vantagem é do Atlético de Madrid, que venceu o Barça por 2 a 0, em Barcelona.