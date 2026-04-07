Jogo de João Fonseca amanhã: horário e onde assistir ao vivo ao Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (8), não antes das 7h10min (horário de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. O adversário do brasileiro, que ocupa a 40ª posição no ranking da ATP, será o francês Arthur Rinderknech, número 27 do mundo.
O duelo vale vaga para a terceira rodada do torneio. O vencedor encara Daniil Medvedev ou Matteo Berrettini, que se enfrentam mais cedo.
Na primeira rodada, Fonseca venceu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0. Rinderknech surpreendeu na sua primeira partida, pois superou o russo Karen Khachanov pelo mesmo placar.
João Fonseca x Arthur Rinderknech
- Data: quarta-feira (8)
- Horário: não antes das 7h10min
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney +