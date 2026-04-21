Jogador é esfaqueado na Dinamarca e fica em coma induzido; motivo do ataque é desconhecido

Joia revelado nas categorias de base do Benfica, o jovem Alamara Djabi, de somente 19 anos e nascido em Guiné Bissau, foi alvo de um ataque a facadas na Dinamarca. O jogador do Midtjylland precisou passar por duas cirurgias, chegou a ficar em coma induzido, mas se recupera bem .

"Alamara Djabi ficou gravemente ferido após sofrer uma facada e está agora em condição estável após ser submetido a duas cirurgias. Já acordou do coma induzido e, dadas as circunstâncias, encontra-se bem. O Midtjylland está em diálogo próximo e em colaboração com as autoridades de forma a apoiar o jogador e a sua família", divulgou o clube dinamarquês.

De acordo com a polícia dinamarquesa, Alamara Djabi foi vítima de outro jovem, Moussa Habib Jensen, de 20 anos, na cidade de Herning, onde o Midtjylland atua e ganhou do AGF por 3 a 1 pela Superliga da Dinamarca. A foto do agressor foi divulgada, porém sem informações sobre o motivo do ataque.

O Midtjylland evitou dar maiores informações sobre o caso explicando que "por respeito à investigação policial em curso", não faria mais comentários sobre o ocorrido. As investigações estão adiantadas e logo deve sair o laudo do motivo do ataque.