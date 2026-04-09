João Fonseca x Zverev amanhã: horário e onde assistir ao vivo às quartas de final de Monte Carlo

João Fonseca está nas quartas de final de um Masters 1000 pela primeira vez. Ele enfrenta o alemão Alexander Zverev nesta sexta-feira (10), às 6h (horário de Brasília), no saibro de Monte Carlo.
O tenista carioca, de 19 anos, chega ao confronto depois de uma vitória por 2 a 0 sobre o italiano Matteo Berretini. Já Zverev, atual número 3 do mundo, bateu o belga Zizou Bergs pelo mesmo placar.
Quando? Sexta-feira (10), às 6h (horário de Brasília)
Onde assistir? ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV anunciam a transmissão.
