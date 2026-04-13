João Fonseca x Tabilo amanhã: horário e onde assistir ao vivo à partida pelo ATP 500 de Munique

João Fonseca fará sua estreia no ATP 500 de Munique nesta terça-feira (14). O brasileiro irá enfrentar o chileno Alejandro Tabilo, número 45 do ranking, a partir das 6h (horário de Brasília).
João vem de uma boa campanha no Masters 1000 de Monte Carlo, quando parou nas quartas de final do torneio monegasco.
Tabilo e o carioca já se enfrentaram em duas ocasiões, com o chileno vencendo em ambas. Neste ano, João foi eliminado de Buenos Aires pelo tenista sul-americano.
Quando? Terça-feira (14), às 6h (horário de Brasília)
Onde assistir? ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV anunciam a transmissão.