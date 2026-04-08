João Fonseca x Matteo Berrettini quinta-feira: horário e onde assistir ao vivo às oitavas de Monte Carlo

João Fonseca enfrenta italiano nas oitavas do Masters 1000. MAURO PIMENTEL / AFP

João Fonseca retorna ao saibro de Monte Carlo na manhã desta quinta-feira (9). O brasileiro enfrenta o tenista italiano Matteo Berrettini pelas oitavas de final do Masters 1000.

O jogo, que será disputado na quadra Court des Princes, deve começar às 6h (horário de Brasília). A transmissão em imagens é anunciada pela ESPN 2 e Disney+.

Atual número 90 no ranking da ATP, Berrettini, de de 29 anos, já foi número 6 em 2022. A chegada ao top 10 veio após a temporada de 2021, com seu primeiro título de ATP 500 e a final de Wimbledon, quando perdeu para Novak Djokovic.

Além disso, ele já foi semifinalista no US Open (2019) e no Australian Open (2022). Também chegou às quartas em Roland Garros (2021).

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