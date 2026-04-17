João Fonseca x Ben Shelton hoje: horário e onde assistir ao vivo às quartas de final do ATP 500 de Munique

Um duelo de números 1. Nesta sexta-feira (17), o tenista número 1 do Brasil, João Fonseca, enfrenta o líder do ranking nos Estados Unidos, Ben Shelton, pelas quartas de final do ATP 500 de Munique.
A partida, que será realizada na quadra central do The Munich Tennis and Tournament Club, vai começar em instantes.
É o primeiro embate entre João Fonseca e Ben Shelton no circuito profissional da ATP. Quem vencer segue para as semifinais do ATP 500.
No Brasil, a partida tem transmissão em imagens da ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV.
