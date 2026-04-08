João Fonseca x Arthur Rinderknech ao vivo no Masters 1000 de Monte Carlo; acompanhe

Fonseca entra em quadra pela segunda rodada do Masters 1000. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (8), não antes das 7h10min, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Ele enfrenta o francês Arthur Rinderknech, número 27 do mundo, na Court des Princes.

A partida começa logo após o confronto entre Andrey Rublev e Zizou Bergs, que começa na mesma quadra às 6h (horário de Brasília). Há transmissão ao vivo, em imagens, na ESPN 2 e Disney +. Zero Hora acompanha abaixo em tempo real.

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Na estreia em Monaco, o brasileiro de 19 anos não teve dificuldades para superar o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).

Fonseca x Rinderknech ao vivo

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