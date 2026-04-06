João Fonseca vence gigante canadense e avança no Masters 1000 de Monte Carlo

João fez 2 sets a 0 em Diallo. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Grandes palcos merecem grandes atuações. Em sua primeira vez no Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca mostrou o motivo que o apontam como futuro top 10 do mundo.

Enfrentando o canadense Gabriel Diallo, número 36 do ranking, o brasileiro de 19 anos fez 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) e avançou para a segunda rodada do torneio monegasco.

João irá enfrentar o francês Arthur Rinderknech, atual número 27 do mundo. A partida ainda não tem dia e horário definidos.

Primeiro set

Não demorou para o brasileiro quebrar o serviço de Diallo, que tem 2m3cm de altura. No terceiro game, o canadense errou em dois momentos chave e viu João saltar à frente no set. O carioca de 19 anos mostrou seus melhores atributos ao fazer 4/1, quebrando o adversário no saque seguinte de Diallo.

João chegou a ter um break point contra no sexto game, mas contou com erros do canadense para fazer 5/1. Diallo até voltou a confirmar seu serviço, mas o brasileiro não desperdiçou as oportunidades e fechou o set em 6/2.

Segundo set

A primeira quebra de Diallo veio no quarto game. João errou dois voleios e se viu com 0/40 contra. Ainda que tenha salvado o primeiro break point, logo foi quebrado pelo canadense.

Sem tempo para lamentar, o brasileiro devolveu logo no game seguinte. Duas belas devoluções botaram o tenista de 19 anos de volta no set.

João ficou mais uma vez na frente no placar ao quebrar Diallo no sétimo game. Com 4/3 no set, se soltou para confirmar o serviço. Na sequência, voltou a "roubar" o saque do adversário e fechou em 6/3, vencendo a partida em Mônaco.

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