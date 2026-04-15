João Fonseca vence francês pela segunda semana seguida e avança às quartas no ATP 500 de Munique

João Fonseca estava com pressa nesta quarta-feira (15). Em apenas uma hora e 21 minutos, venceu pela segunda vez em uma semana o francês Arthur Rinderknech. O brasileiro fez 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) no atual número 26 do ranking nas oitavas de final do ATP 500 de Munique.
Agora, João enfrentará Ben Shelton, número 6 do ranking, que venceu Alexander Blockx por 2 sets a 0. A partida será na sexta, ainda sem horário definido.
— É algo que eu amo, que é representar o meu país. Olha para esse apoio, olha para essa atmosfera que eles colocam. Claro que existe o respeito pelo oponente, mas eles fazem barulho, e colocam uma vibe boa. É muito bom. Eu amo ser brasileiro — disse João após a partida, elogiando a torcida presente em Munique.
O jogo provou que o brasileiro tem evoluído fisicamente e mentalmente. Ele salvou nove break points e impediu que o francês o quebrasse durante toda a partida.
Por outro lado, quebrou o saque do adversário em três games, o que possibilitou a vitória em apenas dois sets.
