João Fonseca vence francês em batalha de duas horas e meia e avança para as oitavas de final em Monte Carlo

Jogadores grandes são forjados em jogos complicados. João Fonseca deu mais uma prova disso ao vencer Arthur Rinderknech na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Em partida de 2h32min, o brasileiro fez 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/3) contra o francês, atual número 27 no ranking da ATP, e avançou para as oitavas de final do torneio monegasco.
Agora, o carioca de 19 anos enfrentará o italiano Matteo Berrettini, que mais cedo fez duplo 6/0 contra Danil Medvedev. A partida deve ser nesta quinta-feira (9), ainda sem horário definido.
Primeiro set
A primeira quebra de João veio logo no segundo game de saque do francês. O brasileiro chegou a abrir 4/1 e sacava para encaminhar o set, mas Rinderknech devolveu a quebra no sétimo game e confirmou o seu na sequência — 4/4.
O carioca de 19 anos sofreu para confirmar seus serviços, mas voltou a quebrar o francês no game anterior ao tie-break. Com duas duplas faltas de Rinderknech, João fechou o primeiro set em 7/5.
Segundo set
João abriu a parcial com o saque e teve que salvar seis break points antes de confirmar o seu serviço. Um game que durou 10 minutos em Monte Carlo.
Se antes Rinderknech bateu na trave, no quinto game, conseguiu quebrar o saque de João e passou à frente no placar.
Mais experiente e consistente, o francês se manteve na liderança do set e conseguiu fechar a parcial em 6/4.
Terceiro set
A parcial tinha os dois tenistas confirmando seus serviços até o oitavo game. Com as dificuldades de Rinderknech em seus primeiros serviços, João quebrou pela primeira vez no set e abriu 5/3.
Sacando para o jogo, o brasileiro teve tranquilidade para fechar a parcial e avançar para as oitavas de final — 6/3.