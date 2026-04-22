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João Fonseca terá pela frente Marin Cilic, ex-top 3 do mundo; saiba quem é o rival do brasileiro na estreia em Madrid

Tenista croata viveu melhor momento na carreira em 2018

Alex Torrealba

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