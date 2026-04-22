Cilic é croata e já teve bom desempenho na carreira. Reprodução / Instagram / @marincilic

As últimas derrotas de João Fonseca foram para tenistas no topo do ranking. Na estreia do Madrid Open, ele terá pela frente Marin Cilic, ex-top 3 do mundo, mas que vive outro momento na carreira atualmente. A partida será na sexta-feira (24), ainda sem horário definido pela organização do torneio.

O croata de 37 anos já jogou no Masters 1000 de Madrid, vencendo Zizou Bergs na primeira rodada, por 2 sets a 1. O brasileiro de 19 anos entrou direto na segunda fase, pois é um dos cabeça de chave da competição.

Cilic alcançou a terceira posição do ranking mundial em 2018, numa temporada que teve apenas um título conquistado — o The Cinch Championships sobre Novak Djokovic. Nos Grand Slams daquele ano, o croata teve boas participações.

No Australian Open, ele foi finalista, mas perdeu para Roger Federer, por 3 a 2. Em Roland Garros disputou até as quartas de final. No US Open teve a mesma campanha. O desempenho abaixo foi em Wimbledon, com queda na segunda rodada.