João Fonseca tem horário de estreia no Masters de Madri contra Cilic definido

A organização do Masters de Madrid definiu, nesta quinta-feira, o horário do confronto de estreia do brasileiro João Fonseca na competição. O jovem tenista carioca, que terá pela frente o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos, entra em ação a partir das 15h30.

Escalado para a rodada noturna, Fonseca vai jogar depois do confronto entre a canadense Victoria Mboko e a norte americana Caty McNally. Pela programação, ele vai fazer o último duelo na quadra Arantxa Sanchez, segundo palco mais importante do complexo da Caixa Mágica.

Esta será a terceira participação do tenista nacional no torneio espanhol. Em 2024, ele foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie e, no ano passado, acabou derrotado pelo americano Tommy Paul.

Atual número 51 do ranking, Marin Cilic já foi terceiro do mundo e tem no seu currículo um título do US Open em 2014. Além disso, ele já foi finalista do Australian Open em 2018, quando perdeu a final para o suíço Roger Federer.

Cabeça de chave pela primeira vez na carreira, o brasileiro comentou sobre a expectativa de estrear no torneio europeu após ser eliminado nas quartas de final em Monte Carlo.