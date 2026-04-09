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João Fonseca supera italiano e avança às quartas de final de Masters 1000 pela primeira vez

Brasileiro venceu Matteo Berrettini por 2 sets a 0 e irá enfrentar Alexander Zverev na próxima fase do torneio

João Praetzel

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