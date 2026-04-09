João Fonseca supera italiano e avança às quartas de final de Masters 1000 pela primeira vez

João enfrentará o alemão Alexander Zverev na próxima rodada. Divulgação / Monte Carlo Tennis Masters

Uma carreira é feita de primeiras vezes. João Fonseca chegou a mais uma no começo da manhã desta quinta-feira (9). Ao vencer Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) nas oitavas de final de Monte Carlo, o brasileiro garantiu-se pela primeira vez nas quartas de final de um torneio Masters 1000.

Atual número 90 do ranking, Berrettini durou apenas 1h13min contra João, que agora terá uma pedreira pela frente. O carioca enfrentará Alexander Zverev, número 3 no ranking da ATP.

— Estou muito feliz por esse resultado. Tenho buscado estar nas quartas de final de um Masters, é um sonho. Essa semana, estou me sentindo muito bem nos treinos e dentro de quadra, botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções — afirmou João Fonseca após a partida.

O jogo

Os dois tenistas iam confirmando seus serviços até o oitavo game. João aproveitou os erros de Berretini para abrir 5/3 no primeiro set. Sacando para o jogo, o brasileiro não teve problemas para confirmar o saque e fechar a parcial em 6/3.

Ao contrário do set anterior, o segundo foi movimentado desde o começo. O carioca quebrou no terceiro game e logo tomou o troco do italiano. A partir daí, não perdeu mais games e fechou a partida em 2 sets a 0 — 6/2.