João Fonseca supera Alejandro Tabilo e avança às oitavas do ATP 500 de Munique

Mostrando que continua em boa forma, João Fonseca superou Alejandro Tabilo (45º) nesta terça-feira (14) e estreou com vitória no ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro demonstrou superioridade técnica e protagonismo em momentos decisivos da partida para vencer o chileno, seu algoz no ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/3.
Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para quarta-feira (15), ainda sem horário definido.
O frio de nove graus em Munique não impediu os tenistas de protagonizarem um confronto equilibrado logo no primeiro set. Tabilo começou melhor e confirmou break point após Fonseca cometer dupla falta. O carioca devolveu bem no serviço do rival e empatou em 2/2 após rally que animou o público.
Durante o primeiro set, um torcedor roubou a cena ao pedir para Fonseca fechar logo a parcial porque estava muito frio. O brasileiro continuou melhor e deslanchou após a partida ir para o tie-break, vencendo o game de desempate por 7/1 e abrindo vantagem no placar.
Segundo set
Apesar do revés no set inicial, Tabilo não esmoreceu e demonstrou resistência. O chileno encaixou bem os saques no início da parcial, mas Fonseca teve habilidade para vencer pontos na rede e no smash e deixou o rival em maus lençóis.
Tabilo precisou se desdobrar para "sair das cordas" e chegou a salvar três break points, mas cometeu erros na devolução. Após salvar uma quebra de saque, Fonseca teve dois match points a seu favor e fechou a parcial em 6/3 com um ótimo voleio.
