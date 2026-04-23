João Fonseca pode jogar em Porto Alegre no segundo semestre; entenda

João é o número 1 do Brasil no ranking da ATP. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos fenômenos recentes do tênis mundial tem chance de desembarcar em Porto Alegre em setembro. João Fonseca e a equipe do Brasil podem disputar o confronto contra a Suíça, válido pelo Grupo Mundial I da Copa Davis, na capital gaúcha.

O duelo vale um lugar na fase de qualificação da Davis, torneio entre países, em 2027. Este ano, o Brasil foi eliminado na primeira rodada ao perder para o Canadá por 3 a 2, no começo de fevereiro.

Porto Alegre é uma das possibilidades consideradas pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) para o confronto entre os dias 18 e 20 de setembro. A decisão do local deve sair em até 40 dias.

Conforme apurado por Zero Hora, a Capital se encaixa nas condições solicitadas pelos tenistas brasileiros. O pedido foi para que o embate fosse sediado em uma cidade ao nível do mar, em quadra aberta e dura. Rio de Janeiro e Florianópolis também surgem como alternativas para receber a partida.