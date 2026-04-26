João Fonseca no Masters 1000 Madrid hoje: horário e onde assistir ao vivo

Fonseca busca melhorar posição no ranking. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca entra em quadra neste domingo (26), não antes das 16h30min (horário de Brasília), para fazer sua estreia no Madrid Open 2026. O adversário será o espanhol Rafael Jódar.

A partida será a última do Estádio Manolo Santana. O brasileiro é o atual 31º do ranking, enquanto o adversário, que também tem 19 anos, ocupa a 42ª posição. O confronto entre eles é inédito.

O vencedor avança para as oitavas de final do Masters 1000 de Madrid e enfrentará quem passar entre o tcheco Vít Kopřiva e o francês Arthur Rinderknech.

Cabeça de chave número 27, Fonseca não precisou jogar a primeira rodada. O brasileiro deveria ter jogado na sexta-feira (25), diante do croata Marin Cilic, que acabou desistindo por conta de uma intoxicação alimentar.

Jódar, por sua vez, já fez dois jogos. Na estreia derrotou o holandês Jesper de Jong em três sets e, na segunda fase, eliminou o australiano Alex de Minaur, quinto cabeça de chave do torneio.

Fonseca x Jódar tem transmissão em imagens da ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV.

João Fonseca x Rafael Jódar

Quando? Domingo (26), não antes das 16h30min

Domingo (26), não antes das 16h30min Onde assistir? ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV