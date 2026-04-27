João Fonseca lamenta queda em Madrid e fala sobre ataque: 'Não conduzi da melhor maneira'

Depois de folgar na primeira rodada após vencer por W.O., João Fonseca se mostrou bastante decepcionado por perder neste domingo, dia 26, para Rafael Jódar no Masters 1000 de Madri. O promissor tenista brasileiro, inclusive, chegou a quebrar a própria raquete no decorrer do duelo.

O jogo foi marcado por agressividade e quebras de saque. João Fonseca venceu o segundo set, mas perdeu o terceiro após quebrar a raquete. O rival espanhol venceu o duelo por 2 sets a 1, com parciais de de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07, e enfrentará o checo Vit Kopriva nas oitavas de final.

"Foi um jogo difícil, com os dois jogando super bem desde o começo", avaliou o brasileiro. "Não joguei mal, mas poderia ter jogado melhor e ter tido melhor postura, ainda mais no 3º set quando eu estava melhor. Não conduzi da melhor maneira. Fiquei tentando me motivar mas já era tarde. Tem que seguir trabalhando."

O duelo entre o brasileiro, 31º do mundo, e o tenista da casa, 42º, era muito aguardado por reunir duas estrelas em ascensão na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Fonseca e Jódar, ambos com 19 anos, são os únicos tenistas abaixo de 20 entre os top 100 no ranking. São também os primeiros nascidos a partir de 2006 a conquistar títulos no circuito.

Fonseca e Jódar protagonizaram evoluções meteóricas no ranking mundial. O brasileiro era o número 655 da ATP em fevereiro de 2023 e, um ano depois, conquistou seu primeiro título, em Buenos Aires, e subiu para a 68ª posição. Depois foi campeão na Basileia e tem o 24º lugar como melhor ranking da carreira, em novembro de 2025.