João Fonseca joga bem, mas é eliminado nas quartas de final por Alexander Zverev

João Fonseca durante jogo contra Zverev nesta sexta-feira. ATP / Divulgação

Enfrentar o número 3 do mundo te obriga a ter um jogo praticamente perfeito. Erros podem custar caro. João Fonseca aprendeu isso pela terceira vez nas últimas semanas. Depois de perder para Carlos Alcaraz, número 1, e Jannik Sinner (2°), foi a vez do brasileiro perder, no detalhe, para Alexander Zverev.

Em duas horas e quarenta e um minutos, o alemão fez 2 sets a 1 (7/5, 6/7 e 6/3) em cima do carioca de 19 anos, que se despede nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Zverev enfrenta o vencedor da partida entre Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime.

Essa foi a melhor campanha de um tenista do Brasil em Masters 1000 desde 2011, quando Thomaz Bellucci chegou às semifinais em Madrid.

Agora, João volta às quadras em Munique, na Alemanha, para disputar o ATP 500 da cidade a partir do dia 13 de abril, próxima segunda.

Primeiro set

Os dois tenistas foram confirmando seus serviços até o 11º game. João errou três bolas em sequência e permitiu que Zverev quebrasse seu saque. Com a vantagem no placar e mais experiência, o alemão soube aproveitar e fechou a primeira parcial em 7/5.

Segundo set

Os erros do primeiro voltaram a reverberar na cabeça do carioca de 19 anos. Se a quebra demorou a aparecer na parcial inicial, ela foi rápida logo na sequência. João voltou a ceder seu serviço para o alemão no primeiro game.

Demorou, mas o brasileiro conseguiu devolver a quebra. No sexto game, João foi mais agressivo, controlou os pontos e fez 3/3 no placar. E outra veio logo na sequência.

Com 5/3 e sacando para o set, o carioca teve dificuldades para manter seu saque e viu Zverev voltar para o jogo.

Para brasileiro é sempre mais sofrido. E o set foi para o tie-break. João fez 7 a 3 e ficou com a parcial, levando o jogo para o terceiro set em Monte Carlo.

Terceiro set

A última parcial nada pareceu com os dois sets anteriores. Talvez por cansaço, talvez por medo de errar, os dois tenistas diminuíram o ritmo. Em um apagão de João, Zverev conseguiu a quebra no sexto game.