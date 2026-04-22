João Fonseca estreia no Masters de Madri contra ex-número 3 do mundo e campeão do US Open

João Fonseca conheceu na manhã desta quarta-feira o seu adversário de estreia no Masters 1000 de Madri. Ele terá pela frente um duro teste logo em seu primeiro confronto ao encarar o croata Marin Cilic, que já foi o número 3 do mundo e atualmente ocupa o 51º posto na lista da ATP.

Na condição de cabeça de chave, o jovem tenista brasileiro ficou de fora da primeira rodada. Cilic confirmou a sua permanência na competição ao superar, de virada, o belga Zizou Bergs pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4 em 2h10 de jogo.

Aos 37 anos e com grande experiência no circuito profissional e ostenta o troféu de um Grand Slam em seu currículo: o US Open, conquistado em 2014. Além disso, ele detém uma medalha de prata em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Cilic tem ainda um bom histórico no saibro. Ele já chegou a uma semifinal de Roland Garros em 2022, quando fez uma grande campanha e também chegou à decisão do Australian Open em 2018, quando perdeu o título para Roger Federer.

A partida entre os dois tenistas está agendada para esta sexta-feira, com o horário indefinido. Caso avance no torneio europeu, Fonseca poderá enfrentar Alex de Minaur ou Rafael Jordan. Em uma eventual oitavas de final, os principais candidatos a esse duelo são Andrey Rublev e Arthur Rinderknech.