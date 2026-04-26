João Fonseca estraçalha raquete, cai para Jodar e dá adeus ao Madrid Open

João fez sua estreia no torneio neste domingo. Foto por THOMAS COEX / / AFP

O brasileiro João Fonseca estreou neste domingo no Madrid Open com derrota para o espanhol Rafael Jodar por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07.

Após folgar na primeira rodada por ser cabeça de chave e avançar à terceira por WO, Fonseca demonstrou frustração ao perder o saque no início do terceiro set e estraçalhou sua raquete.

O duelo entre o brasileiro, 31º do mundo, e o tenista da casa, 42º, era muito aguardado por reunir duas estrelas em ascensão na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Fonseca e Jodar, ambos com 19 anos, são os únicos tenistas abaixo de 20 entre os top 100 no ranking. São também os primeiros nascidos a partir de 2006 a conquistar títulos no circuito.

A ATP classificou a capital espanhola como o berço de uma nova rivalidade no tênis, marcando o primeiro encontro entre as duas sensações do circuito. "O primeiro de muitos que prometem acontecer nos próximos anos", previu a entidade.

O espanhol chegou para o confronto com Fonseca com a confiança em alta após conseguir sua primeira vitória em cima de um top 10. Na sexta-feira, ele passou pelo australiano Alex de Minaur, 8º do mundo, por 6/3 e 6/1.

Como foi João Fonseca x Rafael Jodar

O jogo deste domingo (26) na quadra Manolo Santana, a principal do complexo, começou com golpes agressivos e potentes de ambos os lados, como previsto. A primeira quebra de saque aconteceu no quinto game, quando o espanhol confirmou seu primeiro break point. Fonseca, porém, conseguiu se recuperar de maneira imediata, vencendo os dois games seguintes sem ceder pontos e marcando 4 a 3.

A partida seguiu com os tenistas confirmando seus serviços até o tie-break. No desempate, o espanhol conseguiu uma pequena gordura ao vencer os três primeiros pontos. Com folga no placar, Jodar teve tranquilidade para jogar com mais agressividade e fazer 5 a 1.

João Fonseca teve paciência, conseguiu se defender bem e também foi agressivo para encostar em 5 a 4. Usando seu saque, Jodar conseguiu seu primeiro set point e com uma devolução para fora do brasileiro fechou o tie-break em 7/4.

O brasileiro começou bem a segunda parcial, quebrando o serviço do rival e confirmando o saque na sequência para abrir 2 a 0. O adversário teve dificuldades para manter seu serviço na sequência, mas marcou 2 a 1. A partida não teve novas quebras no segundo set, e o brasileiro fechou em 6/4, empatando a partida em 1 a 1.

Set decisivo

O espanhol pressionou Fonseca e quebrou o saque do rival no segundo game, abrindo 2 a 0. Frustrado, o brasileiro destruiu sua raquete e recebeu uma advertência. Fonseca perdeu intensidade e a concentração. Jodar aproveitou abriu 5 a 0. O brasileiro conseguiu vencer um game e evitar o "pneu" (6/0), mas viu o espanhol fechar em 6/1.

Foi a primeira derrota de Fonseca para um adversário com pior ranking depois de quatro eliminações consecutivas para tenistas top 10.