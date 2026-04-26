João Fonseca estraçalha raquete, cai para Jodar e dá adeus ao Madrid Open

O brasileiro João Fonseca estreou neste domingo no Madrid Open com derrota para o espanhol Rafael Jodar por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07.
Após folgar na primeira rodada por ser cabeça de chave e avançar à terceira por WO, Fonseca demonstrou frustração ao perder o saque no início do terceiro set e estraçalhou sua raquete.
O duelo entre o brasileiro, 31º do mundo, e o tenista da casa, 42º, era muito aguardado por reunir duas estrelas em ascensão na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).
Fonseca e Jodar, ambos com 19 anos, são os únicos tenistas abaixo de 20 entre os top 100 no ranking. São também os primeiros nascidos a partir de 2006 a conquistar títulos no circuito.
A ATP classificou a capital espanhola como o berço de uma nova rivalidade no tênis, marcando o primeiro encontro entre as duas sensações do circuito. "O primeiro de muitos que prometem acontecer nos próximos anos", previu a entidade.
O espanhol chegou para o confronto com Fonseca com a confiança em alta após conseguir sua primeira vitória em cima de um top 10. Na sexta-feira, ele passou pelo australiano Alex de Minaur, 8º do mundo, por 6/3 e 6/1.
Como foi João Fonseca x Rafael Jodar
O jogo deste domingo (26) na quadra Manolo Santana, a principal do complexo, começou com golpes agressivos e potentes de ambos os lados, como previsto. A primeira quebra de saque aconteceu no quinto game, quando o espanhol confirmou seu primeiro break point. Fonseca, porém, conseguiu se recuperar de maneira imediata, vencendo os dois games seguintes sem ceder pontos e marcando 4 a 3.
A partida seguiu com os tenistas confirmando seus serviços até o tie-break. No desempate, o espanhol conseguiu uma pequena gordura ao vencer os três primeiros pontos. Com folga no placar, Jodar teve tranquilidade para jogar com mais agressividade e fazer 5 a 1.
João Fonseca teve paciência, conseguiu se defender bem e também foi agressivo para encostar em 5 a 4. Usando seu saque, Jodar conseguiu seu primeiro set point e com uma devolução para fora do brasileiro fechou o tie-break em 7/4.
O brasileiro começou bem a segunda parcial, quebrando o serviço do rival e confirmando o saque na sequência para abrir 2 a 0. O adversário teve dificuldades para manter seu serviço na sequência, mas marcou 2 a 1. A partida não teve novas quebras no segundo set, e o brasileiro fechou em 6/4, empatando a partida em 1 a 1.
Set decisivo
O espanhol pressionou Fonseca e quebrou o saque do rival no segundo game, abrindo 2 a 0. Frustrado, o brasileiro destruiu sua raquete e recebeu uma advertência. Fonseca perdeu intensidade e a concentração. Jodar aproveitou abriu 5 a 0. O brasileiro conseguiu vencer um game e evitar o "pneu" (6/0), mas viu o espanhol fechar em 6/1.
Foi a primeira derrota de Fonseca para um adversário com pior ranking depois de quatro eliminações consecutivas para tenistas top 10.
Ele havia caído diante de Jannik Sinner, então segundo do mundo, Carlos Alcaraz, líder do ranking, Alexander Zverev, terceiro, e Ben Shelton, sexto, em seus quatro últimos torneios. O próximo adversário de Jódar será o checo Vit Kopriva, 66º do ranking.