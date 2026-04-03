João Fonseca enfrenta gigante canadense na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo

Fonseca jogará em Monte Carlo pela primeira vez. Miami Open / Reprodução

Sem ser cabeça de chave, o sorteio do Masters 1000 de Monte Carlo não foi o mais gentil com João Fonseca. Sua estreia será contra o canadense Gabriel Diallo. Data e horário da partida ainda não foram divulgados. O torneio começa no domingo.

Diallo é um dos tenistas mais altos do circuito. Ele mede 2,03m. O canadense é o 36º colocado no ranking da ATP. Quatro posições à frente do brasileiro.

Será o primeiro encontro entre eles em um torneio de nível ATP. O histórico apresenta dois confrontos de nível Challenger, ambos disputados em 2004 em quadras duras. Cada um venceu uma partida.

Se vencer em sua primeira participação em Monte Carlo, Fonseca terá na segunda rodada o francês Arthur Rinderknech ou o russo Karen Khachanov. Se chegar à terceira rodada, o carioca pode pegar na terceira rodada o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev.

Alacaraz no caminho

Em uma possível quartas de final, os oponentes mais cotados são o russo Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev. Como está no mesmo lado da chave de Carlos Alcaraz, o duelo com o espanhol pode acontecer nas semifinais.

Alcaraz estreia apenas na segunda rodada. Enfrentará o vencedor entre o suíço Stan Wawrinka e o argentino Sebastian Baez.