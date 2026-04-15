João Fonseca elimina Rinderknech e avança à terceira fase em Munique

O tenista brasileiro João Fonseca derrotou mais uma vez Arthur Rinderknech (26º do ranking mundial) nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada do torneio de Munique, tendo já eliminado o francês na mesma fase, na semana passada, no Masters 1000 de Monte Carlo.

Fonseca, atual 35º do ranking e, aos 19 anos, uma das estrelas em ascensão do tênis mundial, conquistou uma vitória contundente sobre Rinderknech, vencendo com parciais de 6-3 e 6-2.

O tenista mais bem ranqueado da França não conseguiu converter sequer um de seus nove break points ao longo da partida.

Fonseca, por outro lado, precisou de apenas uma quebra de serviço no primeiro set, enquanto Rinderknech desperdiçou seis oportunidades nessa mesma parcial.

No segundo set, o jovem carioca quebrou o saque de Rinderknech mais uma vez, logo no início.

O francês teve a chance de reagir com três break points quando perdia por 3-2, mas desperdiçou essas três novas oportunidades antes de desperdiçar o saque mais uma vez e, por fim, perder a partida em uma hora e 22 minutos.