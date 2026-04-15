João Fonseca conhece adversário nas quartas de final do ATP 500 de Munique

O tenista João Fonseca avançou no torneio do ATP 500 de Munique e agora enfrentará o americano Ben Shelton, Top- 10 do ranking da ATP. Ele avançou no torneio após superar o belga Alexander Blockx, por 2 sets a 0.

O brasileiro venceu, pela segunda vez seguida, o francês Arthur Rinderknech também nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do torneio na Alemanha, que terminou em 2 a 0 para o brasileiro (parciais de 6/3 e 6/2).

Shelton atualmente figura em sexto lugar no ranking da ATP. Entretanto, com a atualização em tempo real, o americano caiu para o 8º lugar, sendo o atual vice-campeão do torneio.

A partida está marcada para a próxima sexta-feira (17), mas ainda sem um horário definido.