João Fonseca cai para Ben Shelton nas quartas do ATP 500 de Munique

Novamente contra um top 10 do mundo e mais uma derrota. Após perder para os três melhores do mundo, João Fonseca foi derrotado pelo sexto colocado do ranking e ficou pelo caminho no ATP 500 de Munique. Ben Shelton venceu, nesta sexta (17), por 2 sets a 1, em 1 hora e 49 minutos de jogo, com parciais 3/6, 6/3 e 3/6.

O tenista estadunidense avança à semifinal para enfrentar o vencedor do duelo entre Denis Shapovalov ou Alex Molcan, que se enfrentam ainda nesta sexta. O brasileiro agora foca no Masters 1000 de Madrid, que começa no dia 22 de abril.

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O desafio de Fonseca no primeiro set foi defender os potentes saques de Shelton. No início, o estadunidense cometeu muitos erros, mas garantia os serviços na marra.

No entanto, no decorrer do set, Shelton foi encontrando aces, enquanto Fonseca não devolvia da melhor maneira. O brasileiro, contudo, teve bons serviços inicialmente.

Foi no oitavo game que veio a quebra do estadunidense. Duas bolas seguidas do brasileiro na rede acabaram com as chances de vencer o set.

Fonseca cresce, mas Shelton fecha

O segundo set começou com um game longo e difícil para Fonseca. A dificuldade mostrou a resiliência do brasileiro, que seguiu vivo no jogo, mesmo com Shelton sacando em alto nível.

Novamente no oitavo game veio a quebra, mas desta vez para Fonseca, que se defendeu de maneira perfeita durante os pontos. Na sequência, ele confirmou o serviço e fechou o set por 6 a 3.