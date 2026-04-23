João Fonseca amanhã no Masters 1000 Madrid: horário e onde assistir ao vivo

João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira (24), não antes das 15h30min (horário de Brasília), para fazer a estreia no Madrid Open 2026. O adversário será o croata Marin Cilic, ex-top 3 do mundo.
O duelo será o último do Estádio Arantxa Sánchez. O brasileiro de 19 anos é o atual 31º do ranking, enquanto o adversário, de 37 anos, ocupa a 51ª posição.
O vencedor avança para a terceira fase do Masters 1000 de Madrid e enfrentará Rafael Jodar ou Alex de Minaur.
Fonseca x Cilic tem transmissão em imagens da ESPN 2, Disney+ Premium e Tennis TV.
