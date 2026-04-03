Jefté sofre lesão na coxa e se junta a Piquerez no departamento médico do Palmeiras

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira (3) que o lateral Jefté teve detectada uma lesão na coxa direita após ser submetido a exames e será desfalque nas próximas rodadas do calendário de jogos do clube na atual temporada.

O clube não informou o tempo de recuperação, mas a baixa preocupa a comissão técnica do técnico Abel Ferreira, que já não conta com Piquerez, recém-operado no tornozelo após se machucar em partida pela seleção uruguaia.

Sem os dois principais nomes do setor, a titularidade deve ficar com o jovem Arthur, de 20 anos, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na última quinta-feira, em partida válida pelo Brasileirão.

No ataque, Vitor Roque avançou no cronograma e fez atividades no gramado com o departamento médico do clube, enquanto Paulinho seguiu realizando trabalho interno no centro de excelência. Ambos seguem vetados.