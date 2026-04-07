Javari tem grama sintética aprovada pela Fifa e Juventus pode receber jogos internacionais

O novo gramado sintético do Estádio da Rua Javari, do Juventus, foi aprovado nos testes da Fifa. Com isso, a casa do tradicional clube do bairro da Mooca, na capital paulista, está apta a receber jogos de todas as divisões nacionais e competições internacionais.

Segundo o Juventus, a certificação Fifa Quality Pro foi concedida pela entidade máxima do futebol após análise técnica rigorosa.

Depois de se tornar uma SAF em outubro de 2025, o clube abandonou a gramado natural e modernizou a estrutura de sua casa. A Soccer Grass, que também cuida da grama atual do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, foi a empresa responsável pelo projeto de implantação do gramado sintético na casa do Juventus.

"Isso mostra o comprometimento do Juventus SAF em nos procurar para realizar esse gramado e essa parceria foi um sucesso desde o primeiro dia que firmamos", explicou Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass.

Amortecimento do campo, com medições de absorção de impacto, nivelamento da superfície (planimetria) e o chamado AAA (Atleta Avançado Artificial), equipamento que simula o comportamento do corpo de um jogador em contato com o solo e analisa parâmetros como retorno de energia e segurança, foram alguns dos critérios avaliados.

Ainda de acordo com a diretoria do clube, a implementação do modelo SAF trouxe avanços importantes para o Juventus, como a ampliação da média de público na Rua Javari em 36% em relação à última temporada, impulsionado por ações como a distribuição de ingressos gratuitos em jogos como mandante e a organização de caravanas para partidas fora de casa, fortalecendo o engajamento da torcida. Além disso, o time já soma R$ milhões em contratos com novos patrocinadores nesta nova fase.