Já campeão alemão, Bayern vence Mainz (4-3) após estar perdendo por 3 a 0

De uma desvantagem de 3 a 0 no intervalo a uma vitória final por 4 a 3 fora de casa, contra o Mainz: o Bayern de Munique, matematicamente campeão da Bundesliga desde o último domingo, inaugurou seu reinado com o que se esperava ser uma partida de rotina, mas que acabou se transformando em uma verdadeira montanha-russa de emoções.

Às vésperas da crucial visita de terça-feira ao Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o Bayern se deslocou neste sábado até as margens do Rio Reno em um estado de relaxamento excessivo para este confronto da 31ª rodada, no qual o técnico Vincent Kompany promoveu um intenso rodízio no elenco, já com o pensamento na viagem à capital francesa.

O Mainz soube aproveitar a situação e, antes mesmo da marca dos 30 minutos, já havia aberto o placar com gols de Dominik Kohr (15') e Paul Nebel (29'), ampliando a vantagem para 3 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo, graças ao atacante surinamês Sheraldo Becker (45+2').

Tudo parecia indicar que os gigantes bávaros sofreriam uma derrota humilhante. No entanto, a equipe acordou após o intervalo e conseguiu a virada.

"O que deu errado no primeiro tempo? Tudo. Mas, na segunda etapa, nós realmente lutamos", observou Kompany.

- Efeito Kane -

Harry Kane e Michael Olise, que começaram no banco de reservas, entraram na partida no início do segundo tempo, enquanto Jamal Musiala entrou aos 57 minutos de jogo. Todos os três foram decisivos para garantir a vitória.

O atacante senegalês Nicolas Jackson, ao cabecear para o gol um cruzamento de Konrad Laimer (53'), deu início à virada, uma reação que prosseguiu 20 minutos depois (73') com um chute de Olise que entrou com efeito, rente à trave.

À medida que a partida entrava na reta final, o Bayern completou sua brilhante virada: primeiro com o gol de empate de Musiala (80') e, finalmente, com o da vitória marcado por Kane pouco depois (83'), selando o triunfo fora de casa.

O atacante inglês, artilheiro isolado da Bundesliga, chegou assim ao seu 33º gol na temporada, ficando a apenas oito de igualar o recorde de gols em uma única edição do campeonato, detido pelo polonês Robert Lewandowski (41 gols na temporada 2020/21, também pelo Bayern).

Para Kane não será fácil alcançar esse recorde, já que o Bayern tem três partidas a disputar antes do encerramento da temporada.

"Tendo já garantido o título, poderia-se pensar que o time não se importaria em perder por 3 a 0 ou 3 a 1, mas esse não é o nosso caso. Comemoramos como se tivéssemos acabado de escapar do rebaixamento", afirmou Kompany com orgulho ao final da partida.

O Bayern tem agora 82 pontos, e sua principal motivação para o restante da temporada da Bundesliga é tentar igualar o recorde de 91 pontos em uma única campanha, uma marca estabelecida pelo próprio time de Munique comandado por Jupp Heynckes na temporada 2012-2013.

Para alcançar esse feito, o time de Kompany precisa vencer seus três jogos restantes no campeonato: contra Heidenheim, Colônia e Wolfsburg.

A equipe já superou com folgas o recorde de maior número de gols marcados em uma única temporada do campeonato alemão: atualmente, soma 113 gols, enquanto a marca anterior era de 101, estabelecida na temporada de 1971-72, na era de Gerd Müller, Uli Hoeness e Franz Beckenbauer.

A vitória deste sábado foi a oitava do Bayern na temporada em que a equipe começou atrás no placar. Como visitante, o último revés do time no campeonato remonta a 14 de dezembro de 2024, exatamente em Mainz.

Desde então, o Bayern acumula uma sequência de 26 partidas consecutivas na Bundesliga sem derrotas jogando como visitante.

- Leverkusen vence Colônia -

Nos demais jogos deste sábado, o Bayer Leverkusen (5º) garantiu uma vitória por 2 a 1 no clássico fora de casa contra o Colônia (13º), graças a dois gols do atacante tcheco Patrik Schick, mantendo vivas suas esperanças de se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Agora, a equipe está um ponto à frente do Hoffenheim (6º), que visita o Hamburgo (14º) na última partida do dia, e a apenas um do último time atualmente na zona de classificação para a Champions, o Stuttgart (4º), que recebe o Werder Bremen (15º) no domingo.

O lanterna Heidenheim continua lutando contra o rebaixamento após vencer um rival direto, o St. Pauli (16º) por 2 a 1.

Nos outros dois jogos do dia Augsburg (9º) e Eintracht Frankfurt (7º) empataram em 1 a 1 e Wolfsburg (17º) e Borussia Mönchengladbach (11º) ficaram no 0 a 0.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

RB Leipzig - Union Berlin 3 - 1

Sábado, 25 de abril

Mainz - Bayern de Munique 3 - 4

Colônia - Bayer Leverkusen 1 - 2

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Heidenheim - St Pauli 2 - 0

Wolfsburg - B. Mönchengladbach 0 - 0

(13h30) Hamburgo - Hoffenheim

Domingo, 26 de abril

(10h30) Stuttgart - Werder Bremen

(12h30) Borussia Dortmund - Freiburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 82 31 26 4 1 113 32 81

2. Borussia Dortmund 64 30 19 7 4 61 31 30

3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24

4. Stuttgart 56 30 17 5 8 62 42 20

5. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 62 42 20

6. Hoffenheim 54 30 16 6 8 59 44 15

7. Eintracht Frankfurt 43 31 11 10 10 56 58 -2

8. Freiburg 43 30 12 7 11 44 48 -4

9. Augsburg 37 31 10 7 14 39 55 -16

10. Mainz 34 31 8 10 13 39 49 -10

11. B. Mönchengladbach 32 31 7 11 13 36 50 -14

12. Union Berlin 32 31 8 8 15 35 55 -20

13. Colônia 31 31 7 10 14 45 53 -8

14. Hamburgo 31 30 7 10 13 33 48 -15

15. Werder Bremen 31 30 8 7 15 35 53 -18

16. St Pauli 26 31 6 8 17 26 53 -27

17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25

18. Heidenheim 22 31 5 7 19 35 66 -31

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