Italo Ferreira anuncia técnico Leandro 'Grilo' para fortalecer estratégia, técnica e emocional

Campeão mundial e olímpico de surfe, Italo Ferreira anunciou nesta segunda-feira parceria com o experiente técnico Leandro 'Grilo' Dora para buscar novo título da World Surf League (WSL) após quarto lugar em 2025. O surfista admitiu, após a largada na temporada, que precisa fortalecer seus aspectos estratégicos, técnicos e emocionais no circuito.

A parceria já começa a valer na etapa de Margaret River, na Austrália, a partir desta quinta-feira. Italo se encontrou com Dora durante a primeira perna da temporada na Austrália, em Bells Beach, e fez o convite - ele é um admirador do trabalho de Grilo.

"Nesse começo da temporada iniciei sem treinador e me senti vulnerável e até inseguro, não só no lado técnico mas emocional também. Me vi tendo que performar e ao mesmo tempo pensar na estratégia, analisar as ondas, as notas e as baterias. Foi aí que decidi mudar a estratégia", frisou Italo Ferreira para explicar a busca por um técnico.

"Sempre admirei e respeitei o trabalho do Leandro. No ano passado eu até comentei que queria fazer o curso que ele dá, aprender mais sobre a metodologia que ele usa. Acho que ele é um cara muito experiente, que vem participando do circuito há alguns anos e tem uma grande bagagem. Enxergo nele uma pessoa que só tem a agregar na minha carreira", acrescentou, confiante em já dar uma resposta em Margaret River, a partir desta quinta.

Nesta temporada, Dora é o responsável por treinar a norte-americana Lakey Peterson e a brasileira Luana Silva, além do compatriota Matheus Herdy no masculino. Deve dividir a função e não escondeu a satisfação pelo convite de Italo.

"Quando ele me chamou foi incrível, pelo atleta e histórico que ele tem, não só nas competições, mas na performance. O talento dele e todo empenho em conquistar tudo o que ele adquiriu ao longo da carreira pra mim é muito gratificante ele ter me chamado pra gente estar junto", comemorou o acordo Leandro Grilo.

"Esperamos dar nosso melhor aí esse ano, ainda mais eu que já sou fã do surfe dele há muito tempo e acompanho ele ao longo dos últimos anos no mesmo ambiente e observando a dedicação com que ele leva o trabalho", afirmou.