Iraque vence Bolívia (2-1) e é a última seleção classificada para a Copa de 2026

O Iraque venceu a Bolívia por 2 a 1 nesta terça-feira (31), em Monterrey, no México, pela repescagem intercontinental e garantiu a última vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Os iraquianos abriram o placar diante de cerca de 49.000 espectadores com um gol de Ali Alhamadi logo aos 10 minutos.

O jovem Moisés Paniagua, de 18 anos, empatou para a seleção sul-americana (38') e no início do segundo tempo Aymen Hussein marcou o gol da vitória do Iraque, que encerrou assim uma longa espera de 40 anos para voltar a disputar um Mundial. A última participação havia sido na Copa do México de 1986.

O Iraque, cuja preparação para o duelo de repescagem desta terça-feira havia sido abalada pela guerra no Oriente Médio, estará no acirrado Grupo I, onde vai enfrentar França, Senegal e Noruega.

A vitória representou um triunfo para o técnico australiano do Iraque, Graham Arnold, que, inicialmente, havia tentado adiar a partida devido aos transtornos causados pelo conflito regional deflagrado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A maior parte do elenco iraquiano só chegou ao México após uma exaustiva viagem de três dias partindo de Bagdá, que teve início com uma travessia por terra até a Jordânia.

No entanto, quase não foram exibidos sinais de cansaço durante o início confiante do Iraque, que abriu o placar aos nove minutos com o atacante do Luton Town, Al-Hamadi, jogador de 24 anos que se mudou para Liverpool ainda criança, após a eclosão da Guerra do Iraque em 2003.

O meio-campista iraquiano Amir Al-Ammari obteve um escanteio após cobrar uma falta espetacular, defendida pelo goleiro boliviano Guillermo Viscarra, que se esticou todo.

Na jogada de bola parada seguinte, Al-Ammari cobrou o escanteio com efeito e precisão milimétrica na cabeça de Al-Hamadi, que desviou para o fundo da rede, abrindo o placar.

O Iraque fez valer a vantagem obtida logo no início da partida e parecia ter o controle do jogo, até que a Bolívia, que vinha crescendo gradualmente na partida, conseguiu empatar aos 38 minutos.

O chute de Ramiro Vaca da entrada da área foi dominado com um toque por Moisés Paniagua, e o meio-campista que atua no Marrocos mandou a bola para o fundo da rede.

O gol deixou os iraquianos atordoados, e os bolivianos pareciam prestes a marcar o segundo gol depois de dominar o restante do primeiro tempo.

Mas o Iraque retomou a vantagem oito minutos após o início da segunda etapa, quando um cruzamento de Marko Lawk-Farji encontrou o capitão Hussein, e o veterano atacante finalizou de primeira, no canto.

A Bolívia pressionou freneticamente em busca de um gol para forçar a prorrogação e seguir sonhando com a participação numa Copa, algo que não consegue desde a edição de 1994, nos Estados Unidos.

Mas a bem organizada defesa iraquiana se manteve firme durante os nove minutos de acréscimos e após muito sofrimento garantiu a classificação.