Iraque derrota Bolívia e conquista a última vaga restante na Copa do Mundo de 2026

O Iraque é a última seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. Na madrugada desta quarta-feira, a nação asiática venceu a Bolívia por 2 a 1, em partida realizada no estádio BBVA, em Monterrey, México. Após um jejum de 40 anos, o país volta a participar do mundial integrando o Grupo I ao lado da França, da Noruega e do Senegal.

Essa é a segunda vez que o Iraque participa da Copa. A primeira e a única vez, até agora, foi em 1986. O país perdeu todas as partidas que participou e foi eliminado ainda na fase de grupos.

O jogo começou tenso. Com menos de 2 minutos, ambas as seleções já haviam levado reclamações do árbitro, parando a partida. A primeira oportunidade de gol foi para os iraquianos num lance de falta próximo da grande área: a bola passou perto, mas por cima da trave. Porém, minutos depois, Al-Hamadi aproveitou a batida de escanteio de Al-Ammari e cabeceou para o gol fazendo 1 a 0 para os iraquianos.

Com o clima pesado, não demorou muito para a seleção iraquiana receber o primeiro cartão do jogo por falta dura. A partida seguiu pegada com faltas para ambos os lados e princípio de confusão, logo dissolvido pelo capitão da seleção asiática.

Aos 38 minutos, a Bolívia empatou com gol de Moisés Paniagua, que não desperdiçou uma boa oportunidade na pequena área. O lance nasceu de uma finalização de fora da área de Ramiro Vaca. Mesmo com 5 minutos de acréscimos, o primeiro tempo terminou morno, marcado por faltas e por paradas constantes do jogo.