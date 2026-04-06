Invictos, Goiás e Criciúma se enfrentam na conclusão da terceira rodada da Série B

Goiás e Criciúma se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h, para finalizarem a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos estão invictos e buscam a segunda vitória neste início de competição. A partida será realizada no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

O Goiás estreou bem em casa ao fazer 3 a 1 no América-MG. Depois, como visitante, empatou com o Londrina por 2 a 2, chegando a quatro pontos. O time, portanto, defende o aproveitamento de 100% diante de sua torcida. Na temporada, o time de Daniel Paulista segue invicto, com 11 vitórias e oito empates, além da conquista do Campeonato Goiano.

Já o Criciúma obteve seu melhor resultado fora de casa, ao vencer o Náutico em Recife (PE) por 1 a 0. Já na segunda rodada, em casa, ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic-MG, chegando aos mesmos quatro pontos, mas com menor saldo de gols do que o adversário goiano (2 a 1).

Confira o jogo desta segunda-feira:

21h