Inter supera erro defensivo e vira sobre Athletic na Copa do Brasil; Fortaleza bate o CRB

Em um momento conturbado, de oscilações na temporada, o Internacional conseguiu um importante resultado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Depois de sair atrás em um erro defensivo de Thiago Maia, não se abalou e buscou a virada com gols de Bruno Henrique e Bernabei para vencer o Athletic-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O resultado deu a vantagem mínima ao time de Paulo Pezzolano, que poderá contar com o empate no dia 12 de maio no Beira-Rio para seguir adiante na competição. O empate no agregado leva a decisão para as penalidades.

Por conta da capacidade da Arena Sicredi, em São João del Rei, não atender às exigências da CBF, o Athletic optou pelo estádio na capital catarinense para a partida. O estádio mineiro comporta apenas 6 mil torcedores e a competição exige, no mínimo, estádios com 10 mil lugares. Ou seja, a mudança não aconteceu por motivos financeiros.

Praticamente jogando em casa, o Internacional foi empurrado pela sua torcida presente em Florianópolis e dominou as primeiras ações da partida. Bernabei carimbou o travessão e depois Alerrandro obrigou boa defesa do goleiro Jhonatan Luiz. O time gaúcho era bastante ofensivo, mas na primeira amostra de fragilidade, viu o Athletic abrir o placar, aos 15 minutos.

Ronaldo Tavares cruzou, Thiago Maia furou e Kauan Rodrigues aproveitou para driblar Anthoni e mandar para as redes. O Internacional não sentiu o golpe. O setor ofensivo compensava a indecisão defensiva e manteve a posse de bola. Alerrandro fez bem o pivô e Bruno Henrique chegou batendo colocado para deixar tudo igual, aos 31. Depois do empate, o duelo ficou morno, sem grandes chances para os dois lados.

O Internacional voltou com a mesma postura na segunda etapa. Procurando manter a bola no ataque, chegou à virada após Alan Patrick encontrar Bernabei entrando na área e batendo forte, rasteiro, para marcar, aos 17. A virada permitiu ao time gaúcho desacelerar no jogo, mantendo a posse de bola e ditando o ritmo.

Controlando o meio de campo, girava a bola, a fim de tirar o Athletic da zona de conforto e explorar algum espaço para ficar mais confortável em campo. Com o passar do tempo, o time ficou sem pressa para concluir as jogadas, preferindo valorizar mais a posse de bola. Vendo que os mineiros não ofereciam mais perigo, apenas administrou o resultado sem sustos.

No mesmo horário, na Arena Castelão, o Fortaleza levou a melhor sobre o CRB e também venceu de virada por 2 a 1. O confronto da volta está marcado para o dia 14 de maio, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, com o time cearense jogando pelo empate para avançar.

O duelo nordestino da 5ª fase teve um primeiro tempo amarrado, com o CRB fechando os espaços e saindo na frente aproveitando quando tinha a bola no setor ofensivo, com Mikael balançando as redes. O Fortaleza chegou ao empate na reta final, na bola parada de Mailton, em belíssima cobrança de falta.