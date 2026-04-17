Inter supera Cagliari em 2º tempo perfeito e pode conquistar o Italiano na próxima rodada

A Inter de Milão deu um grande passo para ganhar o scudetto que escapou por um ponto na temporada passada em disputa acirrada com o campeão Napoli. Nesta sexta-feira, na abertura da 33ª jornada, em casa, fez 3 a 0 no Cagliari com segundo tempo primoroso, para abrir 12 pontos do vice-líder Napoli (78 a 66).

Mesmo bastante difícil e improvável, o 21º título nerazzurri pode vir na próxima jornada, com quatro rodadas de antecedência, com novo triunfo e combinação de resultados de seu único perseguidor. Matematicamente, porém, o vice-líder Napoli teria de somar apenas dois pontos em seus próximos compromissos, amanhã, diante da Lazio, e depois contra a Cremonese. Ocorre que os dois compromissos são no Diego Armando Maradona.

Mesmo com campanha de altos e baixos, o Napoli leva vantagem nos critérios de desempate caso termine com a mesma pontuação da Inter por tê-la vencido por 3 a 1 em casa - em Milão, houve igualdade por 2 a 2.

Para se aproximar ainda mais do scudetto, a Inter de Milão teve um primeiro tempo de nervosismo no San Siro, nesta sexta-feira. Por consequência, foi ao intervalo no 0 a 0, esbarrando na forte defesa do Cagliari.

A história mudou de rumo a partir de gol de Thuram, logo aos sete minutos da etapa final. Abrir o placar deixou a Inter mais tranquila e soberana em campo. E facilmente o placar elástico foi construído, desta vez com Barella e Zielisnski deixando suas marcas.