Inter Miami inaugura novo estádio e surpreende Messi: "Ficou incrível"

A nova casa do Inter Miami. Inter Miami CF / Divulgação

O Inter Miami dá neste sábado (4) um passo importante em sua ainda curta história. A equipe de Lionel Messi estreia oficialmente o novo estádio, o Miami Freedom Park, rebatizado recentemente como Nu Stadium, em duelo contra o Austin FC, pela MLS, às 20h30 (de Brasília).

Principal nome do elenco, Messi destacou a emoção de entrar em campo pela primeira vez na nova casa do clube e valorizou o momento como simbólico para a franquia.

— Foi espetacular chegar e ver o novo estádio, que ficou incrível, impressionante. É muito lindo poder conhecê-lo e já jogar nele, estrear oficialmente. É um dia muito especial para o clube, tudo o que significa ter um novo estádio— disse o argentino aos canais oficiais.

A arena tem capacidade para 26.700 torcedores e marca uma nova fase para o Inter Miami, fundado em 2018. Desde a estreia na MLS, em 2020, a equipe mandava seus jogos em Fort Lauderdale. Agora, passa a atuar em Miami, com um estádio próprio e uma das arquibancadas batizada em homenagem a Messi.

Um dos donos do clube, Jorge Mas também celebrou a inauguração e relembrou o crescimento da equipe nos últimos anos.

— É quase surreal. Esse estádio nasceu de um sonho. Há seis anos, nós não tínhamos esse clube. Para nós é importante, sempre foi um sonho construir um estádio especial de futebol. É um esporte global, e somos uma cidade global. Quero que seja a casa do futebol nos Estados Unidos— afirmou.

As obras começaram em agosto de 2023, e o projeto vai além do estádio. O complexo contará com áreas verdes abertas ao público, espaços comerciais, restaurantes e campos de futebol voltados à comunidade. Segundo o clube, a construção foi financiada integralmente por seus proprietários, sem uso de verba pública.

O elenco teve o primeiro contato com o gramado na quinta-feira, com acompanhamento de David Beckham, outro dos proprietários da franquia.