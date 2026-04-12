Inter de Milão vira sobre o Como em confronto eletrizante e dispara na liderança do Italiano

A Inter de Milão demonstrou poder de reação ao virar um 2 a 0 contra para vencer o Como por 4 a 3 neste domingo no Estádio Giuseppe Sinigaglia pela 32ª rodada do Italiano. O time de Milão conseguiu assim aproveitar o tropeço de seus adversários na disputa pelo título para disparar na liderança. A Inter tem 75 contra 66 do Napoli, que empatou com o Parma em 1 a 1 na rodada, e 63 do Milan, que foi derrotado pela Udinese.

Na luta por uma vaga inédita em sua história na Champions League, o Como conseguiu abrir uma vantagem considerável no primeiro tempo. Aos 36, o lateral Alex Valle marcou seu primeiro gol como profissional ao aproveitar um rebote do goleiro Yann Sommer em finalização de Nico Paz.

O segundo gol do Como nasceu de um longo lançamento do goleiro Jean Butez. Nico Paz dominou bem e acertou uma bela finalização de perna esquerda, que ainda tocou na trave antes de entrar. A reação da líder do Italiano começou ainda no primeiro tempo. Marcus Thuram se antecipou à zaga e completou cruzamento de Barella e diminuir a desvantagem dos visitantes.

A Inter conseguiu o empate no início do segundo tempo, novamente com Thuram, e a virada antes dos 15 minutos, com Dumfries de cabeça. O defensor holandês marcou seu segundo gol e o quarto da Inter aos 27. O Como voltou a marcar nos acréscimos com Lucas da Cunha cobrando pênalti.